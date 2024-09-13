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Песков отметил, что у РФ и Турции есть разногласия по Крыму

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вопрос статуса Крыма остается среди разногласий между Москвой и Анкарой, однако Россия делает все возможное, чтобы убедить турецких друзей в верности своей позиции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об украинской принадлежности вошедшего в состав России в 2014 году полуострова.

Источник: Алексей Майшев/POOL/ТАСС

«Эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями, — отметил представитель Кремля. — Не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения».

Мы надеемся, что со временем это позволит Анкаре лучше понять нас, лучше понять — и согласиться с нашими доводами. Мы продолжаем развивать наши отношения с Турцией, партнерские отношения.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Эрдоган выступил 11 сентября на пропагандистском мероприятии киевского режима «Крымская платформа». В видеообращении — в этот раз турецкий лидер не приехал на Украину лично — он назвал украинский контроль над Крымом «требованием международного права».

Песков Дмитрий