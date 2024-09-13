Песков отметил, что у РФ и Турции есть разногласия по Крыму

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вопрос статуса Крыма остается среди разногласий между Москвой и Анкарой, однако Россия делает все возможное, чтобы убедить турецких друзей в верности своей позиции. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об украинской принадлежности вошедшего в состав России в 2014 году полуострова.