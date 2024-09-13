Юрий Трутнев поздравил Демешина с назначением на пост главы Хабаровского края

Дмитрий Демешин официально вступил в должность губернатора Хабаровского края. С избранием на пост главы региона его поздравил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В своем обращении Юрий Трутнев отметил, что Дмитрий Демешин одержал уверенную победу на выборах. Напомним, он набрал 81,03 процента голосов от избирателей.
«Оказанное людьми доверие — это их надежда на то, что под Вашим руководством они будут жить лучше, край будет быстрее развиваться. Эту надежду, это доверие Вам необходимо оправдать», — сказал Юрий Трутнев.
Он добавил, что назначение на должность — новый поворот на профессиональном пути. На новом месте Дмитрию Демешину придется использовать накопленный в прошлом опыт и в то же время многому научиться.
Дмитрий Демешин официально вступил в должность губернатора Хабаровского края 13 сентября. Торжественная церемония прошла в краевом академическом музыкальном театре.