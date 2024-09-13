Вячеслав Федорищев вступил в должность губернатора Самарской области

Федорищев Вячеслав Андреевич родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. В 2010 году окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «менеджер организации». Трудовую деятельность начинал в этом же вузе: проделал путь от специалиста до начальника научно-информационного отдела. В 2012 году назначен помощником ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2013 году стал референтом отдела стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Минэкономразвития РФ и советником министра. В 2015 году там же возглавил департамент стратегического развития, занимался разработкой стратегии социально-экономического развития России до 2030 года.