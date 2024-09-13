Вячеслав Федорищев вступил в должность губернатора Самарской области

Новый глава региона принес присягу на верность народу, Конституции РФ, уставу и законам Самарской области, а также поблагодарил избирателей, которые пришли на выборы.
«Я благодарю всех, кто принял участие в выборах. Вы поддержали то, что уже было сделано за три месяца работы, и курс, который нам предстоит пройти в ближайшие годы. Вы голосовали за процветание Самарской области. Вне зависимости от политических взглядов у нас у всех общая цель — сильный регион. Для меня большая честь служить жителям Самарской области», — сказал Вячеслав Федорищев.
Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что за кандидатуру Вячеслава Федорищева проголосовали более 1 млн избирателей, что является «серьезным результатом».
«Эта поддержка поможет в реализации идей и планов по развитию региона. Самарская область — крупный индустриальный центр, он вносит значимый вклад в экономику нашей страны. Регион входит в тройку лидеров округа по объёмам валового регионального продукта и промышленного производства. По доле инновационной продукции в общем объёме выпуска область входит в топ-10 регионов России. Надо продолжать эффективно работать», — сказал Игорь Комаров.
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев («Единая Россия») набрал на выборах 79,56% голосов.
Федорищев Вячеслав Андреевич родился 14 июля 1989 года в Волгодонске Ростовской области. В 2010 году окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «менеджер организации». Трудовую деятельность начинал в этом же вузе: проделал путь от специалиста до начальника научно-информационного отдела. В 2012 году назначен помощником ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2013 году стал референтом отдела стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Минэкономразвития РФ и советником министра. В 2015 году там же возглавил департамент стратегического развития, занимался разработкой стратегии социально-экономического развития России до 2030 года.
В марте 2016 года по приглашению тогдашнего врио главы Тульской области Алексея Дюмина занял пост вице-губернатора, курировал вопросы господдержки инвестиционных проектов и развитие государственно-частного партнерства. В октябре 2018 года стал первым вице-губернатором Тульской области. В мае текущего года, после отставки Дмитрия Азарова, президент РФ Владимир Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области.