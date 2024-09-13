Ситуация с британскими дипломатами и возможные удары вглубь РФ. Темы брифинга Пескова

Что касается отказа Владимира Познера работать в западных СМИ, то журналист остается патриотом: «Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально. Но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент».