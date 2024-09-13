Ситуация с британскими дипломатами и возможные удары вглубь РФ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
О деятельности сотрудников британского посольства.
Что касается сообщения ФСБ России о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства, то речи о разрыве дипломатических отношений не идет: «Об этом не ведется речи».
Об ударах вглубь России
В Кремле не сомневаются, что заявление Путина о последствиях возможных ударов вглубь России «достигло своих адресатов».
Это заявление «предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений».
О предложении Путина ограничить экспорт титана и никеля
Предложение российского лидера ограничить экспорт титана и никеля не связано с поставками западного оружия ВСУ: «Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны».
Конкретики о том, как оно будет реализовано, пока нет.
Об отношениях с Турцией
У России и Турции есть разногласия о статусе Крыма, но Москва продолжает разъяснять Анкаре свою позицию: «Не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения».
США давят на Турцию, но Анкара руководствуется «исключительно собственными интересами», в том числе развивая сотрудничество с Россией.
Об отказе Познера работать в западных СМИ
Что касается отказа Владимира Познера работать в западных СМИ, то журналист остается патриотом: «Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально. Но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент».