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Ситуация с британскими дипломатами и возможные удары вглубь РФ. Темы брифинга Пескова

Сообщения ФСБ России о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства, последствия возможных ударов вглубь страны и предложение президента РФ Владимира Путина ограничить экспорт титана и никеля стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

О деятельности сотрудников британского посольства.

Что касается сообщения ФСБ России о разведывательной деятельности сотрудников британского посольства, то речи о разрыве дипломатических отношений не идет: «Об этом не ведется речи».

Об ударах вглубь России

В Кремле не сомневаются, что заявление Путина о последствиях возможных ударов вглубь России «достигло своих адресатов».

Это заявление «предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений».

О предложении Путина ограничить экспорт титана и никеля

Предложение российского лидера ограничить экспорт титана и никеля не связано с поставками западного оружия ВСУ: «Это связано в целом с практикой незаконных торговых ограничений, попытками постоянно прибегать к новым и новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны».

Конкретики о том, как оно будет реализовано, пока нет.

Об отношениях с Турцией

У России и Турции есть разногласия о статусе Крыма, но Москва продолжает разъяснять Анкаре свою позицию: «Не оставляем наши целенаправленные попытки и далее разъяснять турецким друзьям и коллегам нашу точку зрения».

США давят на Турцию, но Анкара руководствуется «исключительно собственными интересами», в том числе развивая сотрудничество с Россией.

Об отказе Познера работать в западных СМИ

Что касается отказа Владимира Познера работать в западных СМИ, то журналист остается патриотом: «Он может критиковать в чем-то какие-то проявления в нашей стране, что абсолютно нормально. Но при этом он остается убежденным патриотом своей страны, тем более в такой момент».

Песков Дмитрий