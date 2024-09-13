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Заявление Эрдогана о Крыме: что ответили в Кремле

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Мнения Москвы и Анкары по принадлежности Крыма полностью расходятся, однако Россия продолжает развивать партнерские отношения с Турцией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в видеообращении к саммиту «Крымской платформы» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке «территориальной целостности» Украины, указав, что Анкара не признает Крым частью России.

«В целом эта тема относится к категории разногласий, которые есть между нами и нашими турецкими друзьями. Здесь действительно у нас полностью расходятся мнения», — сказал Песков журналистам, комментируя заявление Эрдогана.

При этом представитель Кремля отметил, что Анкара, несмотря на давление и экономические угрозы со стороны США, продолжает руководствоваться исключительно собственными интересами, в том числе и развивая торгово-экономическое сотрудничество с РФ. Песков подчеркнул, что Россия продолжит развивать партнерские отношения с Турцией.

Комментируя слова Эрдогана о Крыме, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что российские регионы не будут обсуждаться в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Песков Дмитрий