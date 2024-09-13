Первое заседание Госсовета Татарстана после выборов пройдет 20 сентября

Первое заседание Госсовета Татарстана седьмого созыва после выборов пройдет 20 сентября. На нем рассмотрят организационные вопросы по формированию президиума, комитетов и комиссий, заявил глава парламента Фарид Мухаметшин.
Депутаты будут переизбирать председателя Госсовета Татарстана седьмого созыва, его заместителей, секретаря и членов президиума. На заседании также представят информацию республиканской ЦИК об итогах прошедших выборов.
Ранее стало известно, что легенда хоккея Данис Зарипов прошел в Госсовет Татарстана.