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Первое заседание Госсовета Татарстана после выборов пройдет 20 сентября

На нем рассмотрят организационные вопросы.

Источник: Госсовет Татарстана

Первое заседание Госсовета Татарстана седьмого созыва после выборов пройдет 20 сентября. На нем рассмотрят организационные вопросы по формированию президиума, комитетов и комиссий, заявил глава парламента Фарид Мухаметшин.

Депутаты будут переизбирать председателя Госсовета Татарстана седьмого созыва, его заместителей, секретаря и членов президиума. На заседании также представят информацию республиканской ЦИК об итогах прошедших выборов.

Ранее стало известно, что легенда хоккея Данис Зарипов прошел в Госсовет Татарстана.