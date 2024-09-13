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Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Сотрудникам правительства Петербурга запретили пользоваться мессенджерами Telegram и WhatsApp, сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.

Источник: © РИА Новости

«В комитете по информатизации и связи подтвердили подлинность письма. Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы», — сказала собеседница агентства.

Чиновникам предложили перейти на отечественный мессенджер eXpress.

О том, что комитет по информатизации разослал соответствующее письмо, писали некоторые СМИ и Telegram-каналы.

WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

Основатель Telegram — предприниматель Павел Дуров.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.