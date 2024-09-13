Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

«В комитете по информатизации и связи подтвердили подлинность письма. Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы», — сказала собеседница агентства.
Чиновникам предложили перейти на отечественный мессенджер eXpress.
О том, что комитет по информатизации разослал соответствующее письмо, писали некоторые СМИ и Telegram-каналы.
WhatsApp — приложение, принадлежащее компании Meta*, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
Основатель Telegram — предприниматель Павел Дуров.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.