Петербургским чиновникам запретили использовать Telegram и WhatsApp

«В комитете по информатизации и связи подтвердили подлинность письма. Эту меру предприняли, чтобы защитить от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку и сведения, которыми госслужащие обмениваются между собой во время работы», — сказала собеседница агентства.