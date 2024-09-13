Кремль: заявление Путина об атаках на Россию достигло адресатов

Заявление президента России Владимира Путина о возможных последствиях в случае снятия Западом запрета на удары по территории РФ является крайне значимым, заявили в Кремле.
У нас нет сомнений, что это заявление достигло своих адресатов.
Говоря о реакции зарубежных стран на слова Путина и их соответствию ожиданиям Москвы, Песков сказал: «Оно [заявление Путина] предельно четкое, однозначное и не допускает каких-то двойных прочтений».
12 сентября Владимир Путин подчеркнул, что использование Западом ракет большой дальности для атак по России будет считаться прямым участием НАТО, США и европейских стран в конфликте. Он также заявил, что, «если это произойдет, то, ввиду изменения самой сути этого конфликта, Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из создаваемых угроз». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать данные высказывания президента РФ.
Напомним, 11 сентября издание The Times, ссылаясь на источники в британском правительстве, сообщило о том, что США могут вскоре разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты для атак по российским целям. Аналогичную позицию, по информации The Guardian, занимает и Лондон.
Переговоры между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером намечены на 13 сентября. По мнению западных аналитиков, на этих встречах может быть принято решение о снятии запрета на использование украинскими вооруженными силами западного дальнобойного оружия для ударов по российским территориям за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.
Ранее на этой неделе Байден сообщил, что вопрос о разрешении Украине применять дальнобойное оружие для атак вглубь российской территории все еще обсуждается. В то же время, как сообщает газета Financial Times, в администрации США наблюдается разделение мнений по этому вопросу.
На фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, западные страны значительно увеличили свою военную и финансовую поддержку Украины. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат призывы к сокращению помощи Киеву.