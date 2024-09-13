Кремль: заявление Путина об атаках на Россию достигло адресатов

Переговоры между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером намечены на 13 сентября. По мнению западных аналитиков, на этих встречах может быть принято решение о снятии запрета на использование украинскими вооруженными силами западного дальнобойного оружия для ударов по российским территориям за пределами Крыма и новых регионов, на которые действующие ограничения не распространяются.