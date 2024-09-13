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Во Франции выступили с призывом после предупреждения Путина

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Франция должна прислушаться к предупреждению президента России Владимира Путина по Украине, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Источник: AP 2023



«Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну! Франция должна выйти из этого неистового безумия!» — написал он.

Накануне российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

Путин Владимир