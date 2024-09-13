Польша обвинила Германию во враждебном шаге из-за решения по границам

Ранее, 9 сентября, глава немецкого МВД Нэнси Фезер распорядилась ввести пограничный контроль на всех немецких границах. Она объяснила это стремлением ограничить нелегальную миграцию и защитить страну от исламистов и международной преступности. Ограничения вступят в силу с 16 сентября, предполагается, что они будут действовать в течение полугода. Во время их действия отдельным лицам может быть отказано во въезде в Германию.