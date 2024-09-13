В Железногорске создали комплекс по борьбе с беспилотниками

— Если всё пройдёт успешно, будем искать возможности и способы масштабировать производство комплекса «Штиль», — отметил Алексей Кулеш, председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС и депутат по Железногорскому избирательному округу.