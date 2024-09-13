В Железногорске создали комплекс по борьбе с беспилотниками

В Железногорске создан комплекс «Штиль» по борьбе с беспилотниками. Скоро его испытают в боевых условиях на передовой, сообщили в Законодательном Собрании Красноярского края.
Комплекс противодействия БПЛА разработало ООО «Сибрадиотех».
Полевые испытания показали, что комплекс эффективен против современных дронов.
— Если всё пройдёт успешно, будем искать возможности и способы масштабировать производство комплекса «Штиль», — отметил Алексей Кулеш, председатель комитета по строительству, ЖКХ и вопросам ГО и ЧС и депутат по Железногорскому избирательному округу.