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Путин назначил Ираду Зейналову послом на Маврикии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Ирады Зейналовой послом России в Республике Маврикий. Соответствующий документ в пятницу размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — говорится в тексте указа.

Другим указом глава государства освободил от этой должности Константина Климовского.

дипломатия
Путин Владимир