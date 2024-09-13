Путин назначил Ираду Зейналову послом на Маврикии

«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — говорится в тексте указа.
Другим указом глава государства освободил от этой должности Константина Климовского.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Ирады Зейналовой послом России в Республике Маврикий. Соответствующий документ в пятницу размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — говорится в тексте указа.
Другим указом глава государства освободил от этой должности Константина Климовского.