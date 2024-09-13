Мэр Кудрявцев рассказал про отопительный сезон 2024/2025 в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев опубликовал в соцсетях дату начала отопительного сезона в городе. Информация появилась в телеграм-канале чиновника.
«16 сентября начнется отопительный сезон. В первую очередь начнут подключать школы, детские сады, больницы, поликлиники и другие социальные объекты», — сообщил Максим Кудрявцев.
Глава города также пояснил, что «разворот системы» будет проходить поэтапно: управляющие компании должны настроить подачу тепла на местах. Точную дату подключения в жилых домах можно узнать в УК.