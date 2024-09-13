В Свердловскую область приехал министр просвещения РФ Сергей Кравцов

В Свердловскую область 12 сентября 2024 года приехал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он и губернатор области Евгений Куйвашев совместно ведут работу в образовательных учреждениях.
— Евгений Куйвашев заявил о работе 12 кластеров в регионе. Также губернатор рассказал об уникальной региональной реформе системы СПО, — сообщили в департаменте информационной политики региона.
На данный момент Сергей Кравцов и Евгений Куйвашев вместе с педагогами колледжей обсуждают дальнейшее развитие федерального проекта «Профессионалитет». Цель программы — помочь выпускникам 9−11 классов получить высококвалифицированную профессию на ведущих предприятиях региона путем оптимизации сроков обучения студентов колледжей и техникумов. Также в рамках проекта планируется сделать стоимость самого обучения менее затратной для бюджета.