В Свердловскую область приехал министр просвещения РФ Сергей Кравцов

На данный момент Сергей Кравцов и Евгений Куйвашев вместе с педагогами колледжей обсуждают дальнейшее развитие федерального проекта «Профессионалитет». Цель программы — помочь выпускникам 9−11 классов получить высококвалифицированную профессию на ведущих предприятиях региона путем оптимизации сроков обучения студентов колледжей и техникумов. Также в рамках проекта планируется сделать стоимость самого обучения менее затратной для бюджета.