FT: в партии Шольца обсуждают его замену другим кандидатом на выборах 2025 года

В конце июля Олаф Шольц называл возглавляемую им партию очень сплоченной. Тогда же он заявил о намерении баллотироваться на пост канцлера на выборах 2025 года. Свой пост он занимает с декабря 2021 года. В нынешнем году по итогам выборов в Европарламент в Германии СДПГ показала свой худший результат, заняв третье место.