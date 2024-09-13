Глава Екатеринбурга вдвое увеличил состав антитеррористической комиссии

«Для выработки комплексных решений по вопросам минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма в границах муниципального образования могут проводиться совместные заседания АТК и оперативной группы, сформированной для осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, в границах муниципального образования», — говорится в приложении к постановлению.