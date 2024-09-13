Российские войска освободили Долиновку в ДНР

Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение семи механизированным, мотопехотной, двух пехотным, двух егерским, воздушно-десантной бригадам ВСУ, бригаде теробороны, четырем бригадам нацгвардии и бригаде «Лють» Национальной полиции Украины, а также отбили 50 контратак штурмовиков.