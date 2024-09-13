Российские войска освободили Долиновку в ДНР

«Подразделения группировки войск “Центр” активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.
Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение семи механизированным, мотопехотной, двух пехотным, двух егерским, воздушно-десантной бригадам ВСУ, бригаде теробороны, четырем бригадам нацгвардии и бригаде «Лють» Национальной полиции Украины, а также отбили 50 контратак штурмовиков.
Всего за неделю потери украинских войск на этом направлении составили:
- примерно 3670 человек убитыми и ранеными;
- два танка
- 23 боевые бронированные машины, в том числе американские БМП Bradley и две бронемашины MaxxPro;
- 22 автомобиля;
- 42 орудия полевой артиллерии.