Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска освободили Долиновку в ДНР

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Долиновка в ДНР, следует из недельной сводки Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” активными действиями освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение семи механизированным, мотопехотной, двух пехотным, двух егерским, воздушно-десантной бригадам ВСУ, бригаде теробороны, четырем бригадам нацгвардии и бригаде «Лють» Национальной полиции Украины, а также отбили 50 контратак штурмовиков.

Всего за неделю потери украинских войск на этом направлении составили:

  • примерно 3670 человек убитыми и ранеными;
  • два танка
  • 23 боевые бронированные машины, в том числе американские БМП Bradley и две бронемашины MaxxPro;
  • 22 автомобиля;
  • 42 орудия полевой артиллерии.