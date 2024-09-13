В Таджикистане заявили о разрушении здоровья граждан из-за работы в России

Таджикских мигрантов называют одной из самых уязвимых групп населения. Отмечается, что они сталкиваются с проблемами, негативно влияющими на состояние их здоровья. В том числе речь идет об ограниченном доступе к медицине, языковом барьере и о дискриминации, сообщает Asia-Plus.