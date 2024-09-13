Обозреватель назвал условие для применения РФ тактического ядерного оружия

Когда мы увидим, что простыми вооружениями мы не можем отбить эти орды, то мы оставляем за собой такое право. Это четко прописано в обновленной ядерной доктрине. Конечно, мы не будем пока применять стратегические ядерные ракеты, так как у нас есть достаточное количество тактического ядерного оружия, чтобы остановить оккупантов.