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Обозреватель назвал условие для применения РФ тактического ядерного оружия

Полковник в отставке Баранец подчеркивает риск применения ядерного оружия Россией в ответ на вмешательство войск Североатлантического альянса.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По мнению обозревателя газеты «Комсомольская правда» и полковника в отставке Виктора Баранца, участие войск НАТО в боевых действиях против российских сил может привести к применению тактического ядерного оружия. Он сообщил об этом в интервью «Инфо24».

Он считает, что Россия может прибегнуть к тактическому ядерному оружию, чтобы попытаться остановить наступление противника. Баранец акцентировал внимание на том, что такие меры будут полностью соответствовать обновленной ядерной доктрине страны.

Когда мы увидим, что простыми вооружениями мы не можем отбить эти орды, то мы оставляем за собой такое право. Это четко прописано в обновленной ядерной доктрине. Конечно, мы не будем пока применять стратегические ядерные ракеты, так как у нас есть достаточное количество тактического ядерного оружия, чтобы остановить оккупантов.

Виктор Баранец
обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке (цитата по «RTVI»)

По мнению Баранца, решение об отправке войск НАТО в зону конфликта будет зависеть от ситуации с вооруженными силами Украины. С ухудшением их положения вероятность обращения к помощи Североатлантического альянса возрастает.

«Все это приведет к войне. Сначала к войне НАТО с Россией, а потом к мировой войне», — добавил обозреватель.

12 сентября президент России Владимир Путин отметил, что, если западные государства позволят Украине использовать предоставленное ими оружие для атак на территории России, это будет восприниматься как прямое вовлечение стран НАТО в военные действия, что изменит «саму природу конфликта».

В июне Путин также подчеркивал, что «применение [ядерного оружия] возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны». Помимо этого, глава государства ранее упоминал о возможности модификации ядерной доктрины «в случае необходимости».

В начале сентября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что российская сторона вносит изменения в ядерную доктрину в ответ на действия Запада вокруг украинского конфликта. По его словам, работа над корректировками находится на «продвинутой стадии» — на этапе «доводки» документа.

Как заявил Рябков, действия западных стран заставили Россию пересмотреть свою ядерную доктрину, чтобы она соответствовала текущим условиям, возникшим в результате ухудшения внешнеполитической обстановкой.

НАТО