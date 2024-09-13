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Министр экономразвития РФ Решетников записал видеообращение к вузу Перми

Он поздравил родной факультет с 65-летием.

Министр экономического развития России Максим Решетников записал обращение к Пермскому государственному университету. Видеозапись вуз опубликовал на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

Максим Решетников поздравил экономический факультет ПГНИУ, выпускником которого является, с 65-летним юбилеем.

«Несмотря на то, что я сейчас далеко, мыслями я с вами, в нашем “экономе”. Сегодня отличный повод вспомнить студенческие годы: сессии, курсовые, диплом, друзей, которые были рядом, и, конечно, преподавателей. Строгих, требовательных, но справедливых, — обратился он к студентам, преподавателям и выпускникам. — Эконом — это больше, чем факультет, это хороший старт в жизни. Это фундаментальные знания, это прикладные навыки. Здесь мы научились думать нестандартно, без ошибок делать выводы, за вызовами видеть возможности».

В завершение своего поздравления министр пожелал факультету дальше активно развивать науку, инновации и постоянно улучшать образовательные программы. Напомним, 13 сентября на территории кампуса ПГНИУ в седьмой раз состоится фестиваль «Кампус фест». В 2024 году он посвящён 65-летию экономического факультета.