Министр экономразвития РФ Решетников записал видеообращение к вузу Перми

«Несмотря на то, что я сейчас далеко, мыслями я с вами, в нашем “экономе”. Сегодня отличный повод вспомнить студенческие годы: сессии, курсовые, диплом, друзей, которые были рядом, и, конечно, преподавателей. Строгих, требовательных, но справедливых, — обратился он к студентам, преподавателям и выпускникам. — Эконом — это больше, чем факультет, это хороший старт в жизни. Это фундаментальные знания, это прикладные навыки. Здесь мы научились думать нестандартно, без ошибок делать выводы, за вызовами видеть возможности».