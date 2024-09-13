Депутаты Самарской губдумы Сидухина и Смирнов досрочно сложили полномочия

В пятницу, 13 сентября, на внеочередном сорок втором заседании Самарской Губернской Думы был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий двух депутатов — Марины Сидухиной и Михаила Смирнова на основании их личных заявлений.
Марина Сидухина уходит в Совет Федерации, а Михаил Смирнов с 1 августа занимает должность врио первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области.
Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, отметил, что опыт работы в региональном законодательном собрании даёт возможность Марине Сидухиной и Михаилу Смирнову продолжить работу на благо жителей региона уже на других должностях и уровнях государственной власти.
Депутаты единогласно поддержали сложение полномочий коллег.
Возглавлявшая комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина и Михаил Смирнов поблагодарили коллег за многолетнюю совместную работу и полученный бесценный колоссальный опыт.