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Депутаты Самарской губдумы Сидухина и Смирнов досрочно сложили полномочия

Марина Сидухина уходит в Совет Федерации, а Михаил Смирнов перешел на работу в региональное правительство.

Источник: Самарская губернская дума

В пятницу, 13 сентября, на внеочередном сорок втором заседании Самарской Губернской Думы был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий двух депутатов — Марины Сидухиной и Михаила Смирнова на основании их личных заявлений.

Марина Сидухина уходит в Совет Федерации, а Михаил Смирнов с 1 августа занимает должность врио первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, отметил, что опыт работы в региональном законодательном собрании даёт возможность Марине Сидухиной и Михаилу Смирнову продолжить работу на благо жителей региона уже на других должностях и уровнях государственной власти.

Депутаты единогласно поддержали сложение полномочий коллег.

Возглавлявшая комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина и Михаил Смирнов поблагодарили коллег за многолетнюю совместную работу и полученный бесценный колоссальный опыт.