Минюст России внес в перечень иноагентов газету «Собеседник»

Согласно сообщению Минюста, общество с ограниченной ответственностью «Собеседник-Медиа» (признан в РФ иностранным агентом) распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, по информации ведомства, издание публиковало информацию, направленную на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ, выступало против спецоперации на Украине и принимало участие в распространении сообщений и материалов иностранных агентов.