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Небензя: НАТО начнет прямую войну с РФ, если одобрит дальнобойное оружие ВСУ

ООН, 13 сен — РИА Новости. Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если дадут Киеву добро на применение дальнобойного оружия, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

«Подобное потенциальное развитие ситуации принципиальным образом изменит наши отношения с западным лагерем. Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими их них для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

НАТО