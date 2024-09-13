Небензя: НАТО начнет прямую войну с РФ, если одобрит дальнобойное оружие ВСУ

«Подобное потенциальное развитие ситуации принципиальным образом изменит наши отношения с западным лагерем. Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. В этом случае мы, разумеется, будем вынуждены принимать соответствующие решения со всеми вытекающими их них для западных агрессоров последствиями. Отмазаться от ответственности и перевалить всю вину на Киев у наших западных коллег уже не получится», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.