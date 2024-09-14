Стартовал прием заявок на конкурс в Молодежное правительство Иркутской области

Открылся прием заявок на конкурс по формированию VI созыва Молодежного правительства Иркутской области. Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотят внести свой вклад в развитие региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.