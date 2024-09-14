Стартовал прием заявок на конкурс в Молодежное правительство Иркутской области

Заявки принимаются с 13 сентября по 14 октября, результаты конкурса будут объявлены 6 декабря.
В состав Молодежного правительства войдут дублеры профильных министров, а также председатель, его заместитель, секретарь, пресс-секретарь и специалист по кадрам.
Молодые политики будут реализовывать социальные проекты, помогать другим молодым людям в реализации их инициатив, выступать в качестве соорганизаторов региональных мероприятий, взаимодействовать с муниципалитетами и предлагать новые законопроекты.
Заявки на участие в конкурсе можно подать онлайн. Дополнительная информация о конкурсе и необходимые документы доступны на сайте правительства Иркутской области.