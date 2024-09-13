Stars and Stripes: США проигрывают хуситам битву на Красном море

Результаты можно оценить в лучшем случае как посредственные. Хуситы сумели сократить движение по Суэцкому каналу более чем наполовину, лишив Египет доходов за прохождение через канал. Они обанкротили израильский порт Эйлат в заливе Акаба, а недавно потопили нефтяной танкер, что грозило разливом нефти с катастрофическими последствиями для экологии.