Stars and Stripes: США проигрывают хуситам битву на Красном море

Хуситы начали свою кампанию против судоходства через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, в конце 2023 года. Как пишет Stars and Stripes, свои действия они объясняют сочувствием к палестинскому народу. Также йеменские повстанцы стремятся завоевать авторитет в так называемой оси сопротивления — группе ближневосточных прокси, поддерживаемых Ираном.
В январе 2024 года Вашингтон ответил операцией «Страж процветания», которая включала оборонительные усилия (в основном за счет американских эсминцев) по защите судоходства от беспилотников и ракет, а также авиаудары по объектам хуситов в Йемене.
Результаты можно оценить в лучшем случае как посредственные. Хуситы сумели сократить движение по Суэцкому каналу более чем наполовину, лишив Египет доходов за прохождение через канал. Они обанкротили израильский порт Эйлат в заливе Акаба, а недавно потопили нефтяной танкер, что грозило разливом нефти с катастрофическими последствиями для экологии.
Эта узкое место традиционно соседствует с поясом нестабильности на юге Аравийского полуострова и Африканского Рога. Такая ситуация десятилетиями провоцировала конфликты и иностранное вмешательство, однако кампания хуситов привнесла новые глобальные проблемы.
Первая — снижение затрат на демонстрацию силы. Хуситы — не традиционный военный монстр, они даже не полностью контролируют Йемен. Тем не менее они использовали беспилотники и ракеты для контроля доступа к жизненно важным морским путям.
Вторая — стратегическая синергия между противниками США. Хуситы стали представлять более грозную силу благодаря наставничеству Ирана и «Хезболлы». С октября 2023 году хуситы пропустили большую часть китайских судов, а также, как предполагает автор статьи, получили прямую поддержку от России, которая стремится насолить Вашингтону.
Пекин и Москва пожинают геополитические плоды, пока Америка обременена конфликтами на Ближнем Востоке. Поэтому обе страны готовы позволит этому кризису назревать.
Но еще больше обостряет ситуацию третья проблема: неприятие США эскалации, которое объясняется военным перенапряжением.
Основная проблема в том, что Вашингтон не решается принять более жесткие меры, такие как потопление иранского разведывательного корабля, поддерживающего хуситов, или нанесение ударов по инфраструктуре повстанцев. США боятся обострить напряженную ситуацию в регионе.
Такой подход ограничил краткосрочный риск эскалации, но позволил Тегерану и хуситам поддерживать противостояние на предпочитаемой ими температуре. Это также отражает глубинную усталость США: у армии нет достаточного количества крылатых ракет, бомб с лазерным наведением, ударных самолетов и военных кораблей для ведения более агрессивной кампании.
Наконец, четвертая проблема — «гниение» норм, которые международное сообщество считало само собой разумеющимися. Глобальный коммерческий ущерб, нанесенный хуситами, был ограничен благодаря адаптивности судоходных сетей, лежащих в основе мировой экономики. Но прецедент пугает: хуситы перевернули свободу морей в важнейшем регионе и заплатили за это весьма скромную цену.
Резкая коррекция курса со стороны США, вероятно, не является неизбежной. Президент Джо Байден все еще гонится за неуловимым прекращением огня между Израилем и ХАМАС — это по крайней мере лишило бы хуситов и других иранских прокси предлога для насилия. Кто бы ни стал президентом США в 2025 году, ему придется признать тот факт, что Америка проигрывает борьбу за Красное море, со всеми вытекающими отсюда пагубными последствиями для мира.