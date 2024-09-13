Carnegie Politika*: дыры в эмбарго — что происходит с европейским экспортом в Россию

Интегральные микросхемы — еще один ключевой и дефицитный в России товар из Европы. В июне 2021 года Россия импортировала их на 56 млн евро, а спустя три года — всего на 2,3 тысячи евро. Несмотря на то что основную часть микросхем Россия теперь закупает в Китае, данные Евростата указывают на их поступление из Европы через третьи страны. В противном случае трудно объяснить внезапное увеличение поставок чипов из ЕС в Армению в июне этого года в восемь раз, до 37 тысячи евро, а в Турцию — до 25 млн евро (три года назад эта цифра равнялась всего 14 млн евро).