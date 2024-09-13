Carnegie Politika*: дыры в эмбарго — что происходит с европейским экспортом в Россию

*Американский Фонд Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace) включен в реестр нежелательных организаций России и признан иноагентом.
Нельзя не признать, что европейские политики добились определенного успеха: с помощью санкций они смогли значительно сократить объем экспорта из ЕС в Россию. В последний раз такие показатели экспорта были зафиксированы в 2003 году, причем поставки некоторых категорий товаров, особенно важных для российской промышленности, вообще упали до нуля, пишет автор со ссылкой на июньские данные Евростата.
Тем не менее эти данные свидетельствуют, что сокращение прямых поставок — лишь часть «проблемы». Некоторые страны, которые не присоединились к западным санкциям против России, взяли на себя функцию посредников, с помощью которых Россия продолжает получать европейскую продукцию и оборудование.
Способ обхода санкций с использованием третьих стран известен давно.
По данным Евростата, в июне 2024 года экспорт из стран Европейского союза в Россию достиг 2,4 млрд евро. Это в три раза ниже, чем в июне 2021 года, который предшествовал началу военной операции России на Украине. Без учета инфляции это самый низкий показатель экспортных поставок ЕС с начала 2003 года.
Самое резкое сокращение наблюдается в сегменте машин и оборудования, где показатель в июне 2024 года упал до 365 млн евро с 3,5 млрд евро в июне 2021 года. В категориях товаров, подпавших под санкции, экспорт приблизился к нулю, отмечает Коляндр.
Однако, по мнению автора, это нельзя расценивать как абсолютный индикатор успеха санкционной политики. Если рассмотреть страны, которые не поддержали санкции, станет очевидно, что поставки из ЕС в Россию крайне необходимых ей товаров (там, где наблюдается спад ее собственных закупок) выросли. Это заметно даже без учета Китая, чьи объемы импорта из ЕС так велики, что небольшие колебания, связанные с Россией, теряются на общем фоне.
Например, экспорт в Россию электрогенерирующего оборудования существенно снизился. В июне этого года он составил всего 30 тысяч евро против 35 млн евро три года назад — на 99,91% меньше. Однако Турция за то же время нарастила поставки этого оборудования из Евросоюза на 42%, а ОАЭ — в 5,5 раз: до 48,7 млн и 54,8 млн евро соответственно. Очевидно, что это оборудование пошло на реэкспорт, поскольку энергопотребление в ОАЭ за этот период повысилось всего на четверть, а в Турции и того меньше.
Еще одним важным товаром для российской экономики являются авиационные детали. В июне 2021 года Россия купила их у Евросоюза на 13 млн евро, а в июне 2024 года вообще ничего не купила. Зато ОАЭ увеличили такие закупки в 15 раз, до 23,6 млн евро, а Турция — на треть, до 12,7 млн евро. Разумеется, скептики могут сослаться на сочетание таких факторов, как естественный рост и инфляция, но ими вряд ли можно полностью объяснить пятнадцатикратное увеличение.
Интегральные микросхемы — еще один ключевой и дефицитный в России товар из Европы. В июне 2021 года Россия импортировала их на 56 млн евро, а спустя три года — всего на 2,3 тысячи евро. Несмотря на то что основную часть микросхем Россия теперь закупает в Китае, данные Евростата указывают на их поступление из Европы через третьи страны. В противном случае трудно объяснить внезапное увеличение поставок чипов из ЕС в Армению в июне этого года в восемь раз, до 37 тысячи евро, а в Турцию — до 25 млн евро (три года назад эта цифра равнялась всего 14 млн евро).
Порой обход санкций через третьи страны приводит к поставкам, которые, по мнению автора, кажутся абсурдными. Например, до начала боевых действий на Украине морское навигационное оборудование из ЕС было мало востребовано покупателями из Армении и Киргизии — ведь у этих стран нет выхода к морю. Но после введения санкций против России спрос неожиданно вырос до сотен тысяч евро, а в январе этого года он даже достигал почти миллиона евро в Киргизии и 6,5 млн евро в Армении.
Политики и архитекторы санкций в Европе признают проблему, говорится в статье.
Теперь европейским экспортерам, включая их дочерние структуры, придется определять конечного покупателя. Если это невозможно сделать или нет уверенности в том, что товары не будут реэкспортированы в Россию, ЕС рекомендует отказаться от заключения сделки. Таким образом, ответственность за попадание санкционных товаров в Россию ляжет на европейских продавцов. А ЕС берет на себя функцию контроля за продавцами и производителями, угрожая им судебными исками и штрафами в случае нарушений. Причем это касается не только тех, кто занимается реэкспортом официально, но и тех, кто-либо не проводил предконтрактную проверку, либо проводил ее недостаточно тщательно.
Кроме того, новые меры требуют от европейских экспортеров включать в контракты на продажу товаров двойного назначения и современных технологий в третьи страны запрет на их использование в России и для производства товаров, предназначенных для нее.
Тем, кто нарушит эти требования, грозят штрафы, аннулирование экспортных лицензий и даже уголовная ответственность для руководителей компаний.
Новые требования вступают в силу 26 декабря 2024 года, но для действующих контрактов предусмотрен шестимесячный срок для завершения поставок. И в первую очередь внимание будет сосредоточено на товарах, критически важных для российского оборонного комплекса и промышленности, а не на дамских сумках и мужских костюмах, отмечает Коляндр.
В первую очередь это касается финансовых организаций. Это уже привело к многочисленным задержкам, а порой и полной остановке расчетов российских компаний через банки в таких странах, как Турция, ОАЭ и Китай.
Однако ни вторичные санкции США, ни меры 14-го пакета ЕС не смогут полностью остановить поток санкционных товаров в Россию. Для введения полного эмбарго Западу пришлось бы решиться на слишком кардинальные шаги, вплоть до тотального исключения России из мировой торговли и использования силы для обеспечения соблюдения запретов, предполагает автор. На это Запад, особенно ЕС, пойти не готов. Не готовы они вводить и какие-то квоты для стран-посредников, поскольку это нарушит принципы свободной торговли. Непробиваемого эмбарго добиться невозможно.