В МИДе назвали враждебным шагом передачу Португалией авиатехники РФ Украине

До этого, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) впервые заявил об использовании F-16 украинскими военными — якобы для отражения ударов дронов и ракет. Вскоре после этого, 29 августа, стало известно о крушении на Украине истребителя данного класса и гибели его пилота. После этого был уволен командующий военно-воздушными силами страны.