В МИДе назвали враждебным шагом передачу Португалией авиатехники РФ Украине

«Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны в русле преступного курса коллективного Запада по ведению гибридной войны против России и затягиванию конфликта на Украине», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского Министерства иностранных дел.
Российский дипломат также отметила, что такие действия Португалии свидетельствуют об утрате государством внешнеполитической самостоятельности.
Ранее, 9 сентября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что страна разрешает Киеву использовать поставленное ею оружие, в том числе истребители F-16, для ударов по России.
6 сентября Брекельманс указал, что Нидерланды передадут Украине оборудование для обслуживания, запчасти и снаряды класса «воздух — воздух» для F-16 на сумму €80 млн. Количества ракет и сроков поставки он не привел.
До этого, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) впервые заявил об использовании F-16 украинскими военными — якобы для отражения ударов дронов и ракет. Вскоре после этого, 29 августа, стало известно о крушении на Украине истребителя данного класса и гибели его пилота. После этого был уволен командующий военно-воздушными силами страны.
О прибытии на Украину первых истребителей F-16 стало известно в конце июля. В частности, газета The Times сообщала, что Нидерланды передали тогда шесть таких самолетов. При этом эксперты неоднократно отмечали, что применение F-16 не изменит для ВСУ ситуацию на поле боя.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.