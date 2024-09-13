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В МИДе назвали враждебным шагом передачу Португалией авиатехники РФ Украине

Россия рассматривает передачу Португалией российской авиатехники Украине как враждебный шаг. Об этом 13 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Агентство «Москва»

«Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны в русле преступного курса коллективного Запада по ведению гибридной войны против России и затягиванию конфликта на Украине», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского Министерства иностранных дел.

Российский дипломат также отметила, что такие действия Португалии свидетельствуют об утрате государством внешнеполитической самостоятельности.

Ранее, 9 сентября, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что страна разрешает Киеву использовать поставленное ею оружие, в том числе истребители F-16, для ударов по России.

6 сентября Брекельманс указал, что Нидерланды передадут Украине оборудование для обслуживания, запчасти и снаряды класса «воздух — воздух» для F-16 на сумму €80 млн. Количества ракет и сроков поставки он не привел.

До этого, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) впервые заявил об использовании F-16 украинскими военными — якобы для отражения ударов дронов и ракет. Вскоре после этого, 29 августа, стало известно о крушении на Украине истребителя данного класса и гибели его пилота. После этого был уволен командующий военно-воздушными силами страны.

О прибытии на Украину первых истребителей F-16 стало известно в конце июля. В частности, газета The Times сообщала, что Нидерланды передали тогда шесть таких самолетов. При этом эксперты неоднократно отмечали, что применение F-16 не изменит для ВСУ ситуацию на поле боя.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.