The American Conservative: деньги для Украины заканчиваются — что дальше?

Разумеется, возникает вопрос: как Украина смогла потратить почти 61 млрд долларов, выделенный ей с апреля? Но куда важнее то, что такая огромная сумма, изначально одобренная Вашингтоном, была ошибкой, пишет Келли Бохар Влахос в статье в The American Conservative.
Как утверждает Марк Кэнсиан — вероятно, самый проницательный хроникер текущих расходов федерального правительства на вооружение — большая часть из 61 млрд долларов, одобренных конгрессом в апреле после нескольких месяцев споров и противодействия республиканцев, была израсходована в США, а не на Украине.
В своей майской статье Кэнсиан пишет: «Несмотря на изображение “поддонов с наличными”, отправляемых Украине, около 72% этих средств в целом и 86% военной помощи будут потрачены в США. Причина таких высоких показателей заключается в том, что оружие, поступающее на Украину, производится в США, выплаты американским военнослужащим в основном идут в США, и даже некоторая часть гуманитарной помощи расходуется в США».
По сведениям аналитиков CSIS, из 25 млрд долларов прямой военной помощи Украине 13,4 млрд долларов были направлены на новое оружие, но только около половины этой суммы пошло на оружие для Киева, остальное выделили на пополнение запасов Министерства обороны США. Оставшаяся часть 25 млрд долларов пошла на гранты и кредиты для Украины для закупки оружия в рамках программы финансирований иностранных военных операций.
За счет примерно 36 млрд долларов из пакета помощи на сумму 61 млрд долларов США могут закупать оружие для Украины на мировом рынке, обеспечивают Киев средствами для заключения контрактов с американскими военными производителями и финансируют необходимое обучение украинцев.
Оставшиеся средства никак не связаны с военной деятельностью Украины и идут на экономическую и гуманитарную помощь Киеву, финансирование усиления военного присутствия США в Европе, а также американские исследования и разработки.
Военная помощь, которая идет непосредственно из запасов США, например кассетные боеприпасы, боевые машины Bradley и ракеты ATACMS, может попасть на линию фронта достаточно быстро. А вот помощь, на которую Киев рассчитывает в рамках прямых контрактов с американскими оборонными предприятиями, может занять месяцы, если не годы. Это хорошая новость для американского ВПК, но плохая для украинцев.
При этом сторонник помощи Киеву, сенатор-республиканец Роджер Уикер говорит, что «Украина доказала, что может сражаться за свою страну достаточно эффективно, если мы дадим им ресурсы». Другие же настаивают на том, что наращивание объема поставляемых вооружений не поможет компенсировать нехватку рабочей силы и четкой стратегии.
Майкл Димино, менеджер по государственной политике в области оборонных приоритетов, написавший краткий отчет о том, что помощь не станет панацеей для успеха Украины в конфликте с Россией, убежден, что «помощь сама по себе гораздо менее важна, чем другие факторы, такие как рабочая сила, способность генерировать боевую мощь, военное руководство, разведка и принятие решений на национальном уровне».
Несмотря на это, сенаторы Ричард Блюменталь (демократ от Коннектикута) и Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины) выдвинули идею кодификации двустороннего соглашения о безопасности, достигнутого администрацией Байдена и правительством Зеленского в июне этого года. Если конгресс его примет, потребуются огромные суммы ежегодных расходов, чтобы обеспечить, согласно заявлению Белого дома, «предоставление оборонных товаров и услуг, совместные военные маневры и учения, расширение оборонно-промышленного сотрудничества в соответствии с применимыми соглашениями и договоренностями между сторонами», а также целый ряд других совместных мероприятий и договоренностей.
Но, учитывая борьбу, которую фракция республиканцев развернула против пакета помощи на 61 млрд долларов, одобренного в апреле, каковы шансы, что аналогичное или еще одно дополнительное соглашение будет принято до конца года?
Шансы невелики, пишет издание Punchbowl News. Поэтому некоторые сенаторы-республиканцы уже предлагают скорректировать существующие полномочия Пентагона в Законе о полномочиях в сфере национальной обороны (NDAA), чтобы таким образом разрешить больше помощи Киеву.
Это огромный законопроект, который обычно превышает 1000 страниц. Он определяет все военные расходы США на следующий год и должен быть принят к концу сессии в декабре.
Дуг Клейн из Атлантического совета предположил, что новому пакету помощи законодатели будут противиться меньше, чем апрельскому, потому что тогда республиканцы, которые позже выиграли праймериз, боялись, что избиратели накажут их за поддержку увеличения помощи Украине. «Результаты предварительных выборов, скорее всего, развеют опасения республиканцев насчет того, что поддержка Украины может подорвать их политическую карьеру», — считает он.
Но это не значит, что инакомыслия не будет совсем. Например, возразить может Уоррен Дэвидсон (республиканец от Огайо). Он уже успешно провел поправку к законопроекту о помощи Украине, требующую от администрации предоставить стратегию войны на Украине (включая дипломатический путь для ее прекращения) в течение 45 дней после получения разрешения на финансирование. Он также успешно провел новую поправку к NDAA 2025 года, которая требует того же от администрации — но в этот раз до того, как будут выделены деньги.
Кроме того, на его сторону могут встать сенаторы Майк Ли (республиканец от штата Юта) и Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки), а также Джей Ди Вэнс (республиканец от штата Огайо), который является напарником Трампа по выборам. Ранее он ясно дал понять, что не поддержит дальнейшую безоговорочную помощь Украины. Он голосовал против апрельского пакета и продолжит играть активную роль после ноябрьских выборов. «Я не думаю, что в интересах Америки продолжать финансировать фактически бесконечную войну на Украине, — сказал Вэнс во время своей речи в мае. — Мы сделали больше, чем нам положено».