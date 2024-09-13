The American Conservative: деньги для Украины заканчиваются — что дальше?

Но это не значит, что инакомыслия не будет совсем. Например, возразить может Уоррен Дэвидсон (республиканец от Огайо). Он уже успешно провел поправку к законопроекту о помощи Украине, требующую от администрации предоставить стратегию войны на Украине (включая дипломатический путь для ее прекращения) в течение 45 дней после получения разрешения на финансирование. Он также успешно провел новую поправку к NDAA 2025 года, которая требует того же от администрации — но в этот раз до того, как будут выделены деньги.