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Белый дом: США не меняли подходов к ограничению применения Киевом американского оружия

США не меняли подход к вопросу ограничения применения Украиной американского оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Источник: AP 2023

При этом власти страны не намерены анонсировать какие-либо перемены и по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании Кира Стармера, подчеркнул Кирби.

Ранее и сам британский премьер заявил, что в ходе его переговоров с президентом США Джо Байденом не будет подниматься вопрос о разрешении Украине наносить удары вглубь российской территории с применением западных ракет. При этом, по его словам, темой встречи станет поддержка Киева.

Возможное разрешение Украине использовать высокоточное оружие для ударов по России прокомментировал и глава государства Владимир Путин. Он отметил, что на сегодняшний день НАТО принимает решение о вовлечении в конфликт. По его словам, это объясняется тем, что только западные военные смогут вносить полетные задания в данные ракетные системы.

Путин также подчеркнул, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как в этом случае они будут воевать с РФ. Тогда страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз, отметил российский лидер.