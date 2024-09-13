Белый дом: США не меняли подходов к ограничению применения Киевом американского оружия

При этом власти страны не намерены анонсировать какие-либо перемены и по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании Кира Стармера, подчеркнул Кирби.
Ранее и сам британский премьер заявил, что в ходе его переговоров с президентом США Джо Байденом не будет подниматься вопрос о разрешении Украине наносить удары вглубь российской территории с применением западных ракет. При этом, по его словам, темой встречи станет поддержка Киева.
Возможное разрешение Украине использовать высокоточное оружие для ударов по России прокомментировал и глава государства Владимир Путин. Он отметил, что на сегодняшний день НАТО принимает решение о вовлечении в конфликт. По его словам, это объясняется тем, что только западные военные смогут вносить полетные задания в данные ракетные системы.
Путин также подчеркнул, что прямое участие стран Запада в конфликте изменит его суть, так как в этом случае они будут воевать с РФ. Тогда страна будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых для нее угроз, отметил российский лидер.