Зеленский заявил, что систем Patriot у Киева больше заявленного

«Я не могу говорить сколько. Но я бы так сказал: их недостаточно. Их очень недостаточно, но, слава богу, реальность более положительная, чем официальная информация», — сказал он, комментируя данные, что Украина располагает четырьмя комплексами Patriot. Однако для Patriot, как и для других систем ПВО, имеющихся в стране, постоянно не хватает ракет, добавил Зеленский.