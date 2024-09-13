США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов

«Меня поражает другое — мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более — США и Россией, не может быть. И победителей не будет. Но здесь (в США — ред.) какая-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию США. Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис — американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех», — сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24».