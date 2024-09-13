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США не смогут отсидеться за океаном при ядерном конфликте, заявил Антонов

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США не удастся отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе, Вашингтону стоит прекратить играть с огнем, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Источник: © РИА Новости

«Меня поражает другое — мы сто раз говорили, что ядерной войны между ядерными государствами, тем более — США и Россией, не может быть. И победителей не будет. Но здесь (в США — ред.) какая-то иллюзия, что если будет конфликт, то он не распространится на территорию США. Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис — американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех», — сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

«Поэтому мы постоянно говорим, не надо играть с этой риторикой… Не играйте с огнем», — добавил Антонов.

дипломатия