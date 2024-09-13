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Блинкен обвинил RT в подрыве демократии и выборов в США

Телеканал RT подрывает демократию и выборы в США. С таким утверждением выступил 13 сентября американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Источник: Reuters

Выступая перед СМИ в преддверии брифинга Госдепартамента США, он заявил, что RT не должен «распространять российскую пропаганду» и якобы влиять на ситуацию в Соединённых Штатах.

«Они подрывают нашу демократию и наши выборы. Эти СМИ пытаются подрывать не только демократию, но и вмешиваются в суверенные дела других государств по всему миру», — сказал Блинкен.

Также в ходе своего выступления американский госсекретарь заявил, что сотрудники RT якобы занимаются военными поставками и помощью спецслужбам.

санкции