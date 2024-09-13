Госдеп утверждает, что США не намерены направлять войска на Украину

Ранее президент России Владимир Путин заявил журналистам, что Украина без помощи Запада не в состоянии наносить удары вглубь территории РФ, поскольку для этого ей нужны разведданные со спутников и полетные задания. Он отметил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а, по сути, решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Путин указал, что Москва будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут для РФ.