Белград попросит вернуть контингент сербской армии и полиции в Косово

«Вы должны понимать, почему у нас связаны руки — не из-за албанской полицейской монополии на принуждение, но потому что у них мощный защитник в лице НАТО. Мы вскоре будем разговаривать о новой отправке запроса на возвращение наших подразделений в Косово и Метохию. Дождемся наилучшего момента до конца года, чтобы увидеть, с каким обоснованием это сделать», — заявил Вучич в обращении к гражданам в пятницу.