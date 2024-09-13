Белград попросит вернуть контингент сербской армии и полиции в Косово

Минобороны Сербии в свете очередного обострения в Косово в декабре 2022 года передало запрос командованию миссии НАТО KFOR на введение в край ограниченного контингента сербской полиции и военных, до 1 тысячи сербских полицейских и военных согласно резолюции Совбеза ООН 1244. KFOR затем подтвердил получение запроса на рассмотрение, после чего он был фактически отклонен по ряду причин.
«Вы должны понимать, почему у нас связаны руки — не из-за албанской полицейской монополии на принуждение, но потому что у них мощный защитник в лице НАТО. Мы вскоре будем разговаривать о новой отправке запроса на возвращение наших подразделений в Косово и Метохию. Дождемся наилучшего момента до конца года, чтобы увидеть, с каким обоснованием это сделать», — заявил Вучич в обращении к гражданам в пятницу.
«Мы не хотим войны, хотим в мире реализовать свои права. Будет нелегко, они (косовоалбанцы — ред.) будут еще агрессивнее», — подчеркнул он.
Ранее Вучич указал, что те, кто призывает в Сербии к оружию по проблеме Косово и Метохии, сами не готовы не только воевать, но «не способны даже заправить кровать в казарме», а те, кто призывает официальный Белград признать независимость Приштины, первыми назовут руководство страны предателями.
В четверг косовоалбанская полиция изъяла из отделения Национального банка Сербии в Косовска-Митровице наличные сербские динары, оставшиеся после запрета Приштины на их обращение в крае и документы из местного отделения архива Сербии.
Косовоалбанская «полиция» в ночь на 10 сентября задержала с применением силы четверых молодых сербов в северной части Косовска-Митровицы. Днем 10 сентября в Косовска-Митровице были задержаны еще двое сербов, членов партии «Сербская демократия», которые протестовали из-за задержания молодых людей перед офисом партии в северной Косовска-Митровице, затем их выпустили. В минувшую среду тысяча местных сербов протестовали у здания полиции. Косовоалбанский суд затем постановил поместить молодых людей на 30 суток под домашний арест.
Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что косовоалбанский «премьер» Альбин Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед «парламентскими выборами» в самопровозглашенной республике 9 февраля. При этом сербский премьер подчеркнул, что Белград «не смеет оказаться виноватым и привести к краху диалога» с Приштиной под эгидой ЕС.
Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской полиции, которая заняла здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов «Сербский список» провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине.
В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских «властей» открыть для автомобильного сообщения мост между южной «албанской» и северной «сербской» частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.