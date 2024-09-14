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Решение по ударам оружием вглубь РФ на встрече Байдена и Стармера не ожидается

Решение по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь РФ скорее всего не будет принято на предстоящей встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом 13 сентября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Источник: AP 2023

«Я не ожидаю, что будут какие-либо объявления по этому [вопросу] по итогам встречи. Изменения в политике нет», — сказала она, брифинг транслировался на Youtube-канале Белого дома.

Встреча Джо Байдена и Кира Стармера проходит в Белом доме 13 сентября, в пятницу. Итоги встречи пока не были озвучены правительствами стран.

Ранее в тот же день заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что не готов сообщить о снятии ограничения на дальние удары ВСУ по РФ. Он также указал на отсутствие изменений в официальной позиции правительства страны по данному вопросу.

В свою очередь, СМИ сообщали, что Стармер и Байден 13 сентября не разрешат Киеву бить ракетами вглубь РФ. Предполагается, что обеспокоенность по поводу эскалации конфликта стала одной из причин, почему Киеву до сих пор не дали разрешения, о котором идет речь.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «Известиям», что в США, очевидно, уже принято решение, разрешающее Украине наносить удары западным оружием по территории России. Он добавил, что подобные шаги повышают вовлеченность союзников Киева в конфликт.

10 сентября президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над отменой ограничений на удары ВСУ по России. Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что Байден 13 сентября обсудит данное разрешение с британским премьер-министром Киром Стармером. При этом СМИ сообщали, что Британия уже приняла соответствующее решение, но обе страны не будут объявлять о нем официально.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.