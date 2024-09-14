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В Раде заявили о массовом отказе украинцев от гражданства

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сотни тысяч граждан Украины, выехавших за пределы страны, подали заявления о выходе из гражданства, заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий.

Источник: Reuters

«У нас катастрофа… Лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства.. Есть люди, которые давно были за границами Украины, у них было по два паспорта, они просто отказываются от украинских паспортов», — заявил Княжицкий в эфире украинского Youtubе-канала «Говорит большой Львов».

Причиной этого Княжицкий считает отказ Киева предоставлять консульские услуги гражданам за границей, который был впоследствии отменен. Как считает депутат, как раз из-за массовых отказов от гражданства.

МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение — оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.

В конце июля центр обслуживания «Паспортный сервис» заявил о возобновлении приема заявок на оформление паспортов от военнообязанных граждан Украины за рубежом, которые обновили свои военно-учетные данные.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

демография