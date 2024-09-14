Папа Римский раскритиковал Трампа и Харрис

На вопрос о том, за какого из кандидатов он был бы готов проголосовать на выборах президента США, священнослужитель ответил: «Оба против жизни». «В современной политике обычно говорят, что не голосовать — это плохо. Нужно голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, та леди или тот джентльмен? Каждый по совести должен подумать», — сказал священнослужитель.