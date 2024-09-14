В пятницу Трюдо заявил, что Канада «целиком поддерживает» возможное снятие запрета на нанесение ударов ВСУ дальнобойным оружием Запада.
«Заявление главы кабинета министров Канады не стало неожиданностью. Мы все это уже слышали. Премьер-министр Трюдо и его правительство с самого начала заняли максимально агрессивную позицию по отношению к России в контексте проведения спецоперации, при этом безрассудно оказывая поддержку киевскому режиму», — заявил Степанов.
Согласно словам посла, эта позиция представляет собой проявление характерной черты внешней политики Канады, заключающейся в предвосхищении намерений ее «наставников» — Соединенных Штатов и Великобритании.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».