США ввели санкции против трех структур RT

«Великий судья Верховного суда США Луис Брандис однажды сказал, что солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство. RT хочет, чтобы его новые возможности тайной разведки, как и его давние усилия по пропаганде и дезинформации, оставались скрытыми. Наше самое мощное противоядие от российской лжи — правда. Она проливает яркий свет на то, что Кремль пытается сделать под покровом темноты. Принятие мер совместно с нашими союзниками и партнерами для устранения этой угрозы нашим демократиям — это эффективный способ дать отпор. И сегодня мы делаем важный шаг в этом направлении», — заключил Энтони Блинкен.