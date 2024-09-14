Пентагон может потерять выделенные Киеву $5,8 млрд из-за разногласий в Конгрессе

Представитель Минобороны США Патрик Райдер рассказал на брифинге, что у Пентагона осталось $5,9 млрд на помощь Украине в рамках программы передачи вооружений Presidential Drawdown Authority (PDA). При этом лишь $100 млн из оставшихся средств останутся на счету ведомства, если в Конгрессе США не продлят полномочия программы на следующий финансовый год.