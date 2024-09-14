Пентагон может потерять выделенные Киеву $5,8 млрд из-за разногласий в Конгрессе

«Все, кроме $100 млн, исчезает 1 октября», — сказал он (цитата по ТАСС).
Представитель Пентагона отметил, что Министерство обороны страны работает с Конгрессом, чтобы добиться продления полномочий в рамках PDA и продолжить выделять Киеву новые пакеты помощи. Пентагон также рассматривает другие варианты в случае, если усилия не увенчаются успехом.
Республиканцы и демократы в конгрессе не могут прийти к согласию касательного нового проекта бюджета. В частности, между представителями партий возникли разногласия касательно потолка госдолга страны. В случае, если конгрессмены не смогут договориться о новом проекте бюджета до 30 сентября, в федеральном правительстве произойдет «шатдаун».
США на 24-й встрече союзников Украины сообщили о выделении пакета помощи Киеву на $250 млн. В новый пакет поставок вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, а также ПТРК AT-4, TOW и Javelin.