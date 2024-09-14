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Байден утверждает, что не думает много о Путине

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что не думает много о российском лидере Владимире Путине. Такое высказывание Байдена перед его встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером приводят в пятницу журналисты пресс-пула Белого дома.

Источник: AP 2023

Как следует из сообщения, Байдену был задан вопрос касательно заявления Путина о том, что страны НАТО сейчас по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. «Я не думаю много о Владимире Путине», — утверждал в ответ на это Байден.

Ранее президент РФ в беседе с журналистами заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Путин также подчеркнул, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

Байден Джо
Путин Владимир