Байден утверждает, что не думает много о Путине

Как следует из сообщения, Байдену был задан вопрос касательно заявления Путина о том, что страны НАТО сейчас по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. «Я не думаю много о Владимире Путине», — утверждал в ответ на это Байден.
Ранее президент РФ в беседе с журналистами заявил, что страны НАТО сейчас не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений: по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет. Путин также подчеркнул, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.