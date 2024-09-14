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Белый дом по итогам встречи Байдена и Стармера не сообщил о решении по ударам вглубь России

В Вашингтоне прошла встреча президента США Джо Байдена с премьером Великобритании Киром Стармером. Как сообщал ранее Госдепартамент, одной из тем переговоров должно было стать снятие ограничений для Украины на удары вглубь России западным дальнобойным оружием. Однако в заявлении по итогам встречи об этом не сообщается.

Источник: AP 2023

Байден и Стармер, как следует из сообщения Белого дома, выразили поддержку Украине, приверженность безопасности Израиля и заявили о срочной необходимости соглашения о прекращения огня в секторе Газа. По мнению президента США и премьера Великобритании Израиль должен делать больше для защиты гражданского населения. Стороны также осудили нападения в Красном море со стороны хуситов, обсудили сотрудничество в рамках AUKUS и возможности для укрепления связей между двумя странами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил, что снятие ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия станет одной из тем переговоров Джо Байдена и Кира Стармера. Премьер Великобритании при этом отрицал, что стороны намерены это обсуждать. По информации Politico, в Великобритании считают, что вряд ли стоит ожидать решения в ближайшие дни, но о нем могут объявить на сессии Генассамблеи ООН, которая состоится 22—23 сентября. Президент России Владимир Путин говорил, что снятие ограничения для Украины будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт.

Байден Джо