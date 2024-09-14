Белый дом по итогам встречи Байдена и Стармера не сообщил о решении по ударам вглубь России

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил, что снятие ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия станет одной из тем переговоров Джо Байдена и Кира Стармера. Премьер Великобритании при этом отрицал, что стороны намерены это обсуждать. По информации Politico, в Великобритании считают, что вряд ли стоит ожидать решения в ближайшие дни, но о нем могут объявить на сессии Генассамблеи ООН, которая состоится 22—23 сентября . Президент России Владимир Путин говорил, что снятие ограничения для Украины будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт.