Белый дом по итогам встречи Байдена и Стармера не сообщил о решении по ударам вглубь России

Байден и Стармер, как следует из сообщения Белого дома, выразили поддержку Украине, приверженность безопасности Израиля и заявили о срочной необходимости соглашения о прекращения огня в секторе Газа. По мнению президента США и премьера Великобритании Израиль должен делать больше для защиты гражданского населения. Стороны также осудили нападения в Красном море со стороны хуситов, обсудили сотрудничество в рамках AUKUS и возможности для укрепления связей между двумя странами.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил, что снятие ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия станет одной из тем переговоров Джо Байдена и Кира Стармера. Премьер Великобритании при этом отрицал, что стороны намерены это обсуждать. По информации Politico, в Великобритании считают, что вряд ли стоит ожидать решения в ближайшие дни, но о нем могут объявить на сессии Генассамблеи ООН, которая состоится