В Италии появились рекламные щиты с пророссийскими лозунгами

На одном из билбордов в Риме, в частности, появилась надпись: «Достаточно денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира. Мы отвергаем войну». Также был размещен плакат с пожатием рук, окрашенных в цвета российского и итальянского флагов с лозунгом: «Россия нам не враг».