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Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь РФ

Источник: Российская газета

Президент США Джо Байден заявил, что не думает много о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов, которые и задали хозяину Белого дома провокационный вопрос перед его встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Журналисты попросили Байдена прокомментировать слова Путина о том, что страны НАТО сейчас решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.

«Я не думаю много о Владимире Путине», — ответил на вопрос Байден.

Напомним, российский лидер дал понять, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, и Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

Запад до сих пор не разрешил Киеву удары дальнобойными ракетами по территории России из-за ошибок ВСУ на поле боя. Например, из-за вторжения в Курскую область. Теперь союзники требует, чтобы Украина предупреждала о подобных планах.