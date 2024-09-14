Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь РФ

Президент США Джо Байден заявил, что не думает много о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов, которые и задали хозяину Белого дома провокационный вопрос перед его встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.