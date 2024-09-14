Байден отреагировал на слова Путина об ударах западным оружием вглубь РФ

Президент США Джо Байден заявил, что не думает много о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журналистов, которые и задали хозяину Белого дома провокационный вопрос перед его встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Журналисты попросили Байдена прокомментировать слова Путина о том, что страны НАТО сейчас решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или нет.
«Я не думаю много о Владимире Путине», — ответил на вопрос Байден.
Напомним, российский лидер дал понять, что прямое участие стран Запада в украинском конфликте меняет его суть, и Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.
Запад до сих пор не разрешил Киеву удары дальнобойными ракетами по территории России из-за ошибок ВСУ на поле боя. Например, из-за вторжения в Курскую область. Теперь союзники требует, чтобы Украина предупреждала о подобных планах.