Ким Чен Ын 13 сентября дважды встречался с Сергеем Шойгу

Ким Чен Ын на встрече утром заявил, что отношения между странами «динамично развиваются во всех сферах, включая политику, экономику и культуру». Как передает ЦТАК, он заверил, что северокорейское правительство «будет и впредь расширять сотрудничество и содействие с РФ в духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Темами переговоров стали «углубление стратегического диалога», усиление взаимодействия в целях защиты безопасности и интересов обеих стран, о региональной и международной ситуации.