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Ким Чен Ын 13 сентября дважды встречался с Сергеем Шойгу

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу накануне, 13 сентября, утром заявил о желании расширять сотрудничество между странами, передает ЦТАК. Отмечается, что вечером лидер КНДР во второй раз встретился с Шойгу. Совбез ранее сообщал только о переговорах утром.

Источник: Пресс-служба Президента России

Ким Чен Ын на встрече утром заявил, что отношения между странами «динамично развиваются во всех сферах, включая политику, экономику и культуру». Как передает ЦТАК, он заверил, что северокорейское правительство «будет и впредь расширять сотрудничество и содействие с РФ в духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Темами переговоров стали «углубление стратегического диалога», усиление взаимодействия в целях защиты безопасности и интересов обеих стран, о региональной и международной ситуации.

Вечером лидер КНДР снова встретился с Сергеем Шойгу и «продолжил конструктивную беседу», отмечает ЦТАК. Провожая секретаря Совбеза России, Ким Чен Ын «тепло попрощался с ним» и попросил передать президенту России Владимиру Путину «пожелания крепкого здоровья и успехов в работе». Российскому народу он пожелал «победы и процветания, счастья и благополучия».

Совет безопасности ранее сообщал, что встреча в Пхеньяне прошла в «доверительной, дружеской обстановке в русле договоренностей лидеров двух стран». Отмечалось, что обмен мнениями велся «в рамках продолжающегося стратегического диалога».

Шойгу Сергей