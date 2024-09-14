Ким Чен Ын 13 сентября дважды встречался с Сергеем Шойгу

Ким Чен Ын на встрече утром заявил, что отношения между странами «динамично развиваются во всех сферах, включая политику, экономику и культуру». Как передает ЦТАК, он заверил, что северокорейское правительство «будет и впредь расширять сотрудничество и содействие с РФ в духе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Темами переговоров стали «углубление стратегического диалога», усиление взаимодействия в целях защиты безопасности и интересов обеих стран, о региональной и международной ситуации.
Вечером лидер КНДР снова встретился с Сергеем Шойгу и «продолжил конструктивную беседу», отмечает ЦТАК. Провожая секретаря Совбеза России, Ким Чен Ын «тепло попрощался с ним» и попросил передать президенту России Владимиру Путину «пожелания крепкого здоровья и успехов в работе». Российскому народу он пожелал «победы и процветания, счастья и благополучия».
Совет безопасности ранее сообщал, что встреча в Пхеньяне прошла в «доверительной, дружеской обстановке в русле договоренностей лидеров двух стран». Отмечалось, что обмен мнениями велся «в рамках продолжающегося стратегического диалога».