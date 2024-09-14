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Стармер выразил желание вновь обсудить с Байденом Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 13 сентября выразил готовность вернуться к обсуждению стратегии по Украине с президентом США Джо Байденом.

Источник: AP 2023

«Сегодняшний день был посвящен возможности поговорить не только о конкретном шаге или тактике, но и о стратегии в отношении Украины», — приводит его слова после встречи с Байденом газета The Telegraph.

Стармер отметил, что готов вернуться к данному обсуждению на сессии Генеральной Ассамблеи ООН через неделю.

«У нас будет еще одна возможность [это обсудить], и мы ей воспользуемся», — подчеркнул премьер.

Встреча Джо Байдена и Кира Стармера прошла в Белом доме 13 сентября, в пятницу.

Ранее, 13 сентября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что не ждет решения по ударам ВСУ вглубь РФ на встрече Байдена и Стармера.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил «Известиям», что в США, очевидно, уже принято решение, разрешающее Украине наносить удары западным оружием по территории России. Он добавил, что подобные шаги повышают вовлеченность союзников Киева в конфликт.

10 сентября президент США Джо Байден заявил, что его администрация работает над отменой ограничений на удары ВСУ по России. Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что Байден 13 сентября обсудит данное разрешение с британским премьер-министром Киром Стармером. При этом СМИ сообщали, что Британия уже приняла соответствующее решение, но обе страны не будут объявлять о нем официально.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

Байден Джо