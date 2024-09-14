Олбани
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии сделали новое заявление после слов Путина о конфликте с НАТО

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британия пытается идти на конфронтацию с Россией, хотя армия Соединенного Королевства находится в плачевном состоянии, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: © РИА Новости

«Зачем британцы пытаются сцепиться с Россией, которая представляет собой военную супердержаву?» — задался вопросом эксперт.

По его словам, британские войска испытывают огромные проблемы, в том числе с нехваткой бюджетных средств, в ВВС готова к бою только половина истребителей, а авианосцы Королевского флота и вовсе не получили никаких самолетов.

Как отметил Меркурис, выстраивание враждебных отношений с Москвой будет катастрофой для Лондона.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.

Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.