«Зачем британцы пытаются сцепиться с Россией, которая представляет собой военную супердержаву?» — задался вопросом эксперт.
По его словам, британские войска испытывают огромные проблемы, в том числе с нехваткой бюджетных средств, в ВВС готова к бою только половина истребителей, а авианосцы Королевского флота и вовсе не получили никаких самолетов.
Как отметил Меркурис, выстраивание враждебных отношений с Москвой будет катастрофой для Лондона.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.