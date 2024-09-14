Байден запросил у конгресса продление полномочий на помощь Киеву

Отмечается, что этот запрос должен быть включен в резолюции о продолжении финансирования правительства США после 30 сентября, когда истекает финансовый год. По словам источника, в случае, если конгресс не продлит полномочия по выделению оружия Киеву, администрация президента может объявить о разовом пакете военной помощи Украине в том же объеме.