Нидерланды отказались от планов по передаче Украине системы Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил своих западных союзников увеличить поставки ЗРК и ракет-перехватчиков, отмечая, что страна имеет лишь около 25% сил ПВО от необходимого числа для своей защиты. С отсутствием ПВО он связывал разрушения в украинской энергосистеме и успехи российского наступления.