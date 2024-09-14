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Основатель Pink Floyd Уотерс: Запад пытается выставить Путина «плохим парнем»

Источник: Российская газета

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Запад пытается выставить президента РФ Владимира Путина «плохим парнем» в развернувшейся моральной борьбе между добром и злом.

«Они вынуждены представлять Владимира Путина и многих других в качестве плохих парней. Потому что они понимают, что эта битва продолжается», — цитирует музыканта РИА Новости.

По мнению Уотерса, Запад пытается представить в негативном свете всех, кто находится по другую сторону баррикад в этой борьбе.

«Мы участвуем в экзистенциальной битве за сохранение души человечества. Это очень большая философская, моральная битва между добром и злом, правильным и неправильным», — объяснил основатель Pink Floyd.

Он тоже участвует в этой экзистенциальной битве.

«Если фашисты, если правительство США, если враг в этой битве победит, они уничтожат эту планету», — резюмировал Уотерс.

Ранее он говорил, что Вашингтон не волнуют жизни простых украинцев. Всё, что делает «американская империя» в других странах — стремится лишь к обогащению «американских плутократов». «Народ Украины должен знать, что правительству США наплевать на ваши жизни», — добавил музыкант.