Основатель Pink Floyd Уотерс: Запад пытается выставить Путина «плохим парнем»

Ранее он говорил, что Вашингтон не волнуют жизни простых украинцев. Всё, что делает «американская империя» в других странах — стремится лишь к обогащению «американских плутократов». «Народ Украины должен знать, что правительству США наплевать на ваши жизни», — добавил музыкант.